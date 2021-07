Koronavirus ONLINE: Testy a očkování budou kontrolovat hospody? Vojtěch o tom uvažuje

Do dvou týdnů by měla vzniknout v obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží v Praze očkovací místa pro očkování proti covidu-19, kam budou moci lidé přijít bez předchozí registrace. Cílem je očkování více zpřístupnit. ČTK to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pokud se taková očkovací místa osvědčí, mohla by se vytvořit i v dalších regionech.

Vojtěch řekl, že pro tyto potřeby už vznikly mobilní očkovací týmy. Místa v obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží se nyní připravují. „Já bych si přál, aby v době maximálně dvou týdnů začala fungovat,“ uvedl. Cílem podle ministra je oslovit lidi, kteří se k očkování zatím neregistrovali. „Mohou to být lidé, kteří někam cestují, jdou na nákup. Třeba nejsou odpírači očkování, ale z nějakého důvodu se nezaregistrovali, možná kvůli nějakému pohodlí. Tady bez objednání, bez termínu půjdou kolem a budou se moci okamžitě oočkovat bez jakýchkoliv překážek,“ vysvětlil Vojtěch.