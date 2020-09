Koronavirus ONLINE: Téměř 20 tisíc vyléčených v ČR. A Maláčová i Petříček končí izolaci

Medici v souvislosti s šířením koronaviru příliš nepočítají se svým zapojením do dobrovolnické pomoci zdravotnickým zařízením na podzim. Vzhledem k tomu, že jim na konci září začne prezenční výuka, nebudou mít tolik času jako na jaře, kdy se mohli učit na dálku. ČTK to dnes řekl David Kulišiak, který v době jarního nouzového stavu koordinoval dobrovolníky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK).

Větší zapojení mediků do pomoci by podle něj záleželo na jednotlivých fakultách nebo společné dohodě děkanů. V současnosti se zapojení mediků do pomoci z jejich strany nekoordinuje.