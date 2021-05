Koronavirus ONLINE: Syn Maďara místo učení pletl náramek do rakve. A očkování pro Čechy 50+

Epidemiolog Rastislav Maďar se ještě jednou na twitteru vrátil k úmrtí své milované tchyně na koronaviru. „Zítra má 11letý syn přijímačky na 8leté gymnázium. Čtyri náročné předměty od 8:30 do 15:00. Myslel jsem odpoledne, že se ještě učí, ale on místo toho pletl náramek pro babičku. Na pátek, na pohřeb, do rakve. K tomu pár vět za vnoučata. Tak si to vyhodnotil. Jsem na něj pyšný,“ uvedl v úterý Maďar. Podrobněji jsme o jeho ztrátě psali zde.