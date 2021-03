Koronavirus ONLINE: Středočeský kraj povolá posily. A hodnocení Sputniku v EU startuje

Pardubický kraj zřejmě požádá ambulantní sektor o pomoc v nemocnicích. Lůžková kapacita nemocnic je téměř vyčerpaná a chybí zdravotnický personál. V budoucnu by mohli být povoláni i praktičtí lékaři, uvedl dnes na svém facebookovém profilu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD).

„Osobně budu navrhovat, aby ambulantní sektor byl zapojen po jednotlivých službách, a to tak, že lékař či jiný zdravotník by po vzájemné dohodě s poskytovatelem zdravotní péče mohl sloužit příkladně jednu či dvě služby měsíčně,“ uvedl Netolický. Kompenzace by měly mít na starost zdravotní pojišťovny. Podle dřívějšího vyjádření lékařů z ambulancí většina z nich nemá zkušenost s prací na jednotkách intenzivní péče. Mezi ambulantními specialisty jsou také asi dvě pětiny starší 60 let a mnozí zatím nebyli očkováni proti covidu-19.