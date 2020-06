Koronavirus ONLINE: Skokový nárůst nemocných v Česku. A černý den pro svět

Na jihu Čech zůstává osm pacientů s koronavirem. Je to o dva méně než před týdnem. Hygienici v Jihočeském kraji nezaznamenali nový případ covidu-19 osm dní. Vyplývá to z informací, které médiím poskytla ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Od začátku epidemie bylo na jihu Čech zatím 191 pacientů s covidem-19. Je to nejméně v celé republice.