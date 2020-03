Bezpečnostní rada státu dnes projednává, zda zakáže pořádání společenských nebo sportovních akcí, kde se počítá s účastí většího počtu osob. Členové bezpečnostní rady si proto nechali udělat přehled akcí, které se mají v nejbližších dnech konat. „Samozřejmě to bude nějaký vyvážený závěr. Jestli to bude pět tisíc, nebo deset tisíc (hranice návštěvnosti), to ještě nevíme,“ řekl při příchodu ministr Havlíček.

Podle hejtmana Vysočiny a pověřeného šéfa Asociace krajů Jiřího Běhounka by zákaz akcí měl být vyvážený. „Zrušit jednu akci a další ne, je taková záležitost, která by mohla vést k rozšíření nákazy,“ narážel Běhounek na zákaz diváků v případě závodů v biatlonu v Novém Městě na Moravě.