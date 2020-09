Koronavirus ONLINE: Roušky se vrací i do škol. A nákaza u Pirátů

Připravuje se projekt takzvaného sebetrasování, kdy by lidé pozitivní na onemocnění covid-19 sami na webu vyplnili formulář se svými kontakty z posledních dní. Před odletem do Vídně na jednání se svým rakouským a slovenským protějškem to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví posuzují možné změny systému trasování kontaktů nakažených koronavirem, prvotní návrh předloží do konce týdne.

"Připravuje se projekt sebetrasování, kde by lidi, kteří dostanou od laboratoře zprávu, že jsou pozitivní, v aplikaci na webu vyplnili formulář i ty kontakty a potom by to pro hygienu bylo lehčí," řekl Babiš.