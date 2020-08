Koronavirus ONLINE: Rekordní nárůst případů v ČR, německé varování a nával na plážích

Češi kupují zájezdy do Maďarska na léto i podzim. Největší poptávku zaznamenaly cestovní kanceláře v červnu. Aktuálně v letních měsících je nejoblíbenější oblast kolem Balatonu, na podzim si většina Čechů rezervuje pobyty v tamních lázních. Stejně jako do dalších zemí, ovlivnila pandemie koronaviru prodeje zájezdů také do Maďarska. Cestovní kanceláře a agentury sledují pokles o zhruba 50 až 70 procent. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci zájezdů.

Cestovní agentura Invia od 1. června podle své mluvčí Andrey Řezníčkové prodala do Maďarska stovky zájezdů. Nejvíce 19. června. „Nejčastěji klienti kupují odjezd 6. září. Vlastní dopravu do Maďarska volí 94 procent klientů, nejvíce jich žádá ubytování ve čtyřhvězdičkových hotelích s polopenzí. Nejčastěji v zemi tráví čtyři dny,“ řekla Řezníčková. Z hlediska prodejů Invia podle ní zaznamenala oproti loňsku pokles o více než polovinu.

„Nejsilnější prodeje byly hned ze začátku léta, poté začal zájem opadat. Celkově jsou za letní sezonu prodeje o 60 procent nižší. Nicméně Češi, kteří se rozhodnou vyrazit, utrácejí o poznání více. Ve srovnání s loňskem je průměrná cena za objednávku o polovinu vyšší,“ uvedl ředitel cestovního portálu Skrz.cz Matěj Dvorský.