Koronavirus ONLINE: Prymula chce ve školách den volna navíc. A hospody zavřou ve 22:00?

Ve Fakultní nemocnici Brno leží s nemocí covid-19 oproti jaru i mladí lidé, nejmladšímu je 25 let. V současnosti má nemocnice 26 pacientů s koronavirem, řekl dnes její mluvčí Pavel Žára. Tři čtvrtiny hospitalizovaných jsou starší 60 let. V Jihomoravském kraji je od začátku pandemie k dnešnímu dni 4199 potvrzených případů nemoci covid-19. Vyplývá to z webových stránek ministerstva zdravotnictví.

V posledních dnech přibývá v kraji každý den více než 100 potvrzených případů, nejvíce lidí je podle hygieniků ve věkové skupině od 25 do 34 let a od 45 do 54 let. Více mladých oproti jaru končí i v nemocnici. „V první vlně onemocnění byli u nás hospitalizováni prakticky výhradně staří pacienti, většinou nad 75 let. Nyní je věkové spektrum našich pacientů mnohem pestřejší, nejmladší je ročník 1995, nejstarší 1922,“ uvedl přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.