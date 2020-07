Koronavirus ONLINE: Přitvrzení v Česku bude už od pátku. Hamáček: Vývoj je alarmující

Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) s rýmou řeší, jak zajistit volební právo i lidem s covid-19, kteří by byli na podzim v karanténě. Pokud by se měl měnit zákon, Sněmovna by musela pravděpodobně opět vyhlásit stav legislativní nouze. Korespondenční hlasování v Česku ale většina stran prý u kulatého stolu zatím doteď odmítala. Jasno o tom, jak na podzim volit, má být po schůzkách zástupců stran a odborníků v půlce srpna. Hamáček v rozhovoru pro Blesk Zprávy také připustil, že by stávající hejtmani mohli vést kraje až o půl roku déle.

Celý článek čtěte zde.