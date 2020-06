Koronavirus ONLINE: Přírůstek nakažených v ČR zase vystřelil. Svět už hlásí 10 milionů

Ředitel Institutu globálního zdraví na americké Harvardově univerzitě, Dr. Ashish Jha tvrdí, že současná epidemiologická situace v zemi by mohla znamenat vážný problém pro školský systém. Děti by se podle něj totiž mohly do učeben vrátit až v květnu nebo v červnu 2021, tedy za rok.

„Jsem přesvědčen, že lidé mají velmi nerealistické představy o tom, co se bude odehrávat na podzim a v zimě. Klíčová je vakcína, a ta je pořád v nedohlednu,“ řekl lékař americké stanici CNN.