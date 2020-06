Koronavirus ONLINE: Prezident vyfasoval pokutu za návštěvu kavárny a Češi chtějí k moři

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) během tiskové konference začal nabádat občany ČR, aby se nebáli chodit do nemocnic na naplánované operace a jiné zákroky. „Máme informace od lékařů, že péče není obnovená na 100 procent, a je to nejspíše i z důvodu, že se lidé obávají chodit do nemocnic,“ uvedl.

Zdůraznil ale, že by lidé neměli chodit do společnosti, obzvlášť ne do práce, pokud pociťují příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění.