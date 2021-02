Koronavirus ONLINE: Převoz pacientů s covidem Fénixem na Moravu. A potíž s dodávkou vakcín Moderny

"Jedinou šancí, jak z toho ven, je vakcinace. To je světlo na konci tunelu. Andrej Babiš dělá, co může. A jestli někdo zajistí vakcínu pro naše občany, bude to on. Věřím, že se nám podaří vakcinaci zvládnout. Premiér tomu nesmírně věří a já věřím jemu. Děláme pro to všechno," vzkázala v úterý večer na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).