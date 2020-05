Koronavirus ONLINE: Přes 9000 případů v ČR. Od středy na Slovensko a do Maďarska bez testů

Německo chce k 15. červnu zrušit varování pro turisty před cestami do 31 zemí, včetně Česka. Podmínkou bude dobrá epidemická situace.

Občané Německa by tak mohli cestovat do 26 zemí Evropské unie, dále do Británie a čtyř nečlenských zemí EU v schengenském prostoru - na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.