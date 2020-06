Koronavirus ONLINE: Přes 7000 vyléčených v Česku. A Němci prodlouží zákaz cest mimo EU

O linkách, které se v Česku chystá obnovit společnost Ryanair, již informuje i pražské letiště. Dozvíte se zde i celkový seznam letů. Ryanair plánuje lety například na Korfu, do Londýna nebo do Madridu.

Do you plan to travel to Corfu, Rhodes, Zadar, London or Madrid? @Ryanair will resume more than 20 routes from @PragueAirport this summer. ✈ Some flights return in June, others in July. #flyfromPRG #pragueairport



A list of all resumed routes here: https://t.co/eLhG164qMd pic.twitter.com/QrNRzjkBm6