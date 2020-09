Koronavirus ONLINE: Přes 500 nakažených v ČR za sobotu. „Situace je složitější,“ přiznává Vojtěch

Hygienici zaznamenali na jihu Čech od pátečního do sobotního večera 43 nových případů covidu-19. Je to nejvyšší denní nárůst od vypuknutí pandemie. Kumulativní počet nemocných se v kraji zvýšil na 841. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 468 a aktuálně pozitivních 367 osob. V tiskové zprávě to uvedli krajští hygienici.