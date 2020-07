Koronavirus ONLINE: Přeplněné slavné pláže pandemii navzdory. A uvolnění na Vysočině

Pokud by se odložené olympijské hry v Tokiu kvůli koronavirové krizi neuskutečnily ani za rok, zřejmě by se nemohly v plánovaném termínu v únoru 2022 konat ani zimní olympijské hry v Pekingu. Myslí si to dlouholetý člen Mezinárodního olympijského výboru Richard Pound.

Pokud by byla situace tak vážná, že by neumožnila zorganizování letní olympiády na přelomu července a srpna 2021, považuje Pound za nereálné její zásadní zlepšení o necelý půlrok později. Zimní olympiáda v Číně je naplánovaná na 4. až 20. února 2022.