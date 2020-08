Koronavirus ONLINE: Praha „zoranžověla“, Vojtěch doporučuje roušky i ve školách

Fakultní nemocnice Brno začne od září testovat na koronavirus sedm dní v týdnu. Vždy bude nutné se objednat přes rezervační systém, oznámil dnes mluvčí nemocnice Pavel Žára. Po většinu prázdnin fungovaly odběrové stany v pondělí, středu a pátek.

Od září budou stany v provozu od pondělí do neděle pro pacienty indikované krajskou hygienickou stanicí a praktickými lékaři, a to od 8:00 do 17:00 s polední pauzou od 12:00 do 13:00. Samoplátci se mohou objednávat v pondělí a středy ve stejném časovém rozmezí.