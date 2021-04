Koronavirus ONLINE: Plaga chce návrat praktické výuky k 26. dubna. A víc dětí do školek?

Vláda Andreje Babiše (ANO) bude v pondělí posuzovat další možné rozvolnění opatření v Česku, mohlo by přijít na řadu od pondělí 26. dubna. K tomuto datu by se mohla obnovit praktická výuka na středních školách a v posledních ročnících vysokých škol, navrhne kabinetu ministr školství Robert Plaga (za ANO). V některých regionech by bylo možné poslat do školek i další děti, uvedli epidemiologové. Koncem týdne by se registrace pro očkování proti covidu mohly otevřít pro lidi nad 60 let. V neděli v Česku přibylo 823 nových případů koronaviru, je to nejméně od 13. září loňského roku. Ubylo i lidí v nemocnicích, aktuálně je jich 3913. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.