Koronavirus ONLINE: PES v 5. stupni, očkování po Vánocích. A nový kmen viru v Evropě

Česko se vrátilo do 4. stupně protiepidemického systému PES a brzy může být ještě hůř. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by se v pondělí měla vláda zabývat tím, jestli země nepřejde do stupně pátého. Premiér Andrej Babiš (ANO) k tomu nevidí teď důvod. Po návštěvě několika pražských nemocnic premiér slíbil očkování hned poté, co do Česka dorazí vakcína, to by mělo být 26. prosince. Aktuální skóre PES je už třetí den na 76 bodech ze sta. Z Velké Británie se šíří nový kmen viru, který je nakažlivější. Případy už hlásí Nizozemsko nebo Itálie. Česko kvůli tomu v pondělí zastaví lety z Británie. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.