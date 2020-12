Koronavirus ONLINE: PES stále stoupá. A děti ze škol přinesou covid, varuje Kubek

ČSSD zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu, poté se sociální demokracie poradí, jak dále postupovat. V České televizi to dnes řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. „Položit“ vládu v současné době by považoval za nezodpovědné. Vadí mu spor o tzv. daňový balíček. Diskuzi o předčasných volbách označil za legitimní, byla by ale potřeba velkého konsenzu v Poslanecké sněmovně.