Koronavirus ONLINE: PES se dočkal změny. A Česko objednalo vakcínu pro 6,9 milionu lidí

Vicepremiér Hamáček dnes vystoupil na tiskovce v Lidovém domě. „Skóre protiepidemického systému stouplo přes 60, je to věc, kterou samozřejmě sledujeme,“ uvedl s tím, že o tom dopoledne diskutovala pracovní skupina Ústředního krizového štábu. „Vláda se bude muset zabývat případnými doporučeními ministerstva zdravotnictví do budoucna. Z mého pohledu je evidentní, že to nemůže být reakce na to poslední opatření vlády, na to tzv. rozvolnění, protože veškerá tato opatření mají časový prokluz, takže pokud to číslo roste, tak je to reakce na něco, co se odehrálo spíše před 10 či 14 dny,“ upozornil.

V posledních dnech „pobyt ČR ve stupni 4“ prý již zaznamenávali velmi napjatou atmosféru a velká očekávání. „I z toho, jak mám hlášeno např. od policie, to dodržování těch opatření nebylo vždy stoprocentní,“ podotkl Hamáček. „Jsou to pouze dva dny, kdy to skóre je takhle vysoké a určitě je potřeba tu věc pečlivě prozkoumat, než případně budeme přijímat nějaká opatření. O čem to vypovídá? Vypovídá to z mého pohledu o tom, jaký je život s covidem, když ta epidemie nějakým zásadním způsobem neroste, či neklesá, ta čísla nárůstu jsou relativně stabilní,“ míní Hamáček.

Vakcinaci, tedy očkování proti covid-19 považuje Hamáček za jediný možný způsob, jak epidemii dostat plně pod kontrolu. „Před vládou leží z mého pohledu obrovský úkol – je to logisticky asi nejsložitější úkol, který před námi je, protože ty počty případně očkovaných budou v desítkách tisíc týdně a bude potřeba to vše připravit,“ upozornil Hamáček směrem k vakcinační strategii. „Ta naprosto klíčová věc bude získat pro ten koncept podporu našich obyvatel. Já jsem zaznamenal různé projevy nesouhlasu, různá stanoviska, nicméně z mého pohledu jiné řešení než masivní vakcinace není, pokud nechceme žít v následujících letech v tomto v uvozovkách podivném světě, kdy budeme sledovat skóre psa a ve chvíli, kdy stoupne, tak budeme muset přijímat nějaká další opatření,“ dodal.