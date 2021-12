Koronavirus ONLINE: Omikron nově na Olomoucku, ve středních Čechách i na Karlovarsku

Liberecký kraj chce zvýšit kapacity PCR testování, hodlá požádat o dotace na pořízení dalších přístrojů pro laboratoř největší Krajské nemocnice Liberec. ČTK to dnes řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Aktuálně se na PCR test v kraji čeká zhruba dva dny, nově by měla od poloviny ledna odběrové místo otevřít i klinika EUC v libereckém Klášteru. Počítá až s 200 testy denně, výsledky by měla mít do 48 hodin.

Krajská nemocnice v Liberci už v souvislosti s pandemií investovala do rozšíření testovacích kapacit, umí také sekvenovat, pořídila si kvůli tomu speciální přístroj za pět milionů.