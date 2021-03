Koronavirus ONLINE: Okamžitě předložte plán návratu dětí do škol, tlačí na Plagu poslanci

Do skladu Státní správy hmotných rezerv (SSHR) ve Štítině na Opavsku se dnes ráno začala navážet první část antigenních testů na koronavirus určených pro školy. Během dnešního dne několik kamionů doveze prvních 1,5 milionu testů z celkově pěti milionů objednaných. ČTK to dnes za SSHR řekla Aneta Procházková.

Podle ní musí být celá část první zásilky dopravena a vyložena ve skladu během dneška. „Jedná se o sady antigenních testů určených k samotestování a samovyšetření k detekci antigenu SARS-CoV-2 z přední části nosní dutiny,“ uvedla Procházková. Do skladu ve Štítině by měl být do 12. dubna dovezen ještě další milion kusů. Polovina z celkového objemu objednaných testů má být ke stejnému datu podle Procházkové dovezena do dalších dvou skladů.