Koronavirus ONLINE: Očkování se otevřelo i lidem 50+. A 2405 nových případů za úterý

Ruská vakcína Sputnik V ještě musí získat v Evropské unii schválení a nejspíš v očkovacích kampaních jejích členských zemí sehraje jen malou roli, přesto už má jistý účinek – a ten podle pozorovatelů není „vedlejší“, nýbrž zamýšlený: Vnáší spory do EU a jejích států, píše The Guardian.

„Sputnik V se stal nástrojem ruské soft power,“ říká politolog Michal Baranowski z amerického think tanku zvaného The German Marshall Fund of the United States. Pojmem soft power („měkká síla“) se oproti „tvrdé síle“ vojsk a peněz označují elementy mezinárodních vztahů spočívající v přitažlivosti a jemnějšího vlivu země. „Rusko na vakcínu nalepilo svou vlajku a politickým cílem jeho strategie je rozdělovat Západ.“