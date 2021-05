Koronavirus ONLINE: Očkování dětí proti covidu se nezdá WHO. Vidí morální problém

Už podruhé v době koronavirové pandemie se v České Lípě rozhodli podpořit firmy, které podnikají v městských objektech slevou na nájemném. Loni na jaře jim město snížilo nájemné o 30 procent, teď rozhodlo o snížení nájmů za loňský říjen a listopad na polovinu. O dalších úlevách pro letošní rok bude město jednat, řekl ČTK místostarosta Martin Brož (ANO).

„Vždycky čekáme na to, jakým způsobem kompenzuje stát zavřené provozovny, a my na to následně reagujeme slevami. Proto to teď bylo 50 procent, protože 50 procent jim dorovnával stát, a my si opravdu chceme udržet ty nájemníky v našich prostorách. Až se rozběhne normální život, tak nám sem zase podnikatelé přitáhnou zákazníky a potenciálně i turisty,“ doplnil místostarosta. Zatím podle něj podnikání ukončili jen jednotlivci.