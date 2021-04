Koronavirus ONLINE: Obchody otevřou až 10. května. A indická mutace je i v Praze

Další podrobnosti o případu indické mutace v Praze.

„Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) ihned po zjištění dané skutečnosti zahájila detailní epidemiologické šetření a dohledává eventuální rizikové kontakty tak, aby nedošlo k přenosu indické mutace na další osoby. HSHMP zatím další případy této mutace v Praze neeviduje, doporučuje nicméně veřejnosti, aby byla nadále dodržována potřebná preventivní opatření v podobě adekvátní ochrany dýchacích cest, pravidelného mytí rukou a dodržování rozestupů ve vzdálenostech alespoň dvou metrů,“ uvedla pražská hygiena.

Podle zveřejněného stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO) z tohoto týdne zatím o tzv. indické mutaci covidu-19 nejsou k dispozici bližší podrobnosti, WHO nicméně mutaci detailně sleduje a průběžně vyhodnocuje, dodala pražská hygiena. „Na základě současných poznatků se nepředpokládá, že by se měl průběh onemocnění s tzv. indickou mutací výrazně odlišovat od klasického průběhu,“ připojila.

„Projevem onemocnění u jmenované osoby byla zvýšená teplota, bolesti svalů a hlavy. Jiné zdravotní obtíže nebyly zjištěny. S rodinou je HSHMP v úzkém kontaktu. V případě předmětné osoby i jejich rodinných příslušníků bylo dodrženo a postupováno plně v souladu s příslušným Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, týkajícím se omezení překročení státní hranice České republiky,“ uvedl Zbyněk Boublík, mluvčí pražských hygieniků.