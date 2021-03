Koronavirus ONLINE: Obchody budou muset mít zavřeno i na Velký pátek. A další zakázané země

Nouzový stav v Česku bude platit i přes Velikonoce – a to až do 11. dubna. Na Velký pátek budou muset mít například všechny obchody zavřeno, běžně nesmějí být prodejny nad 200 metrů čtverečních v provozu jen na Velikonoční pondělí. V neděli v Česku přibylo 1722 potvrzených případů koronaviru, nejméně od 6. prosince. Počet lidí, kteří zemřeli od začátku epidemie, překročil už 26 tisíc. O kompenzační bonus 1000 korun denně určený podnikatelům a společníkům malých firem bude možné požádat i za duben. A od 12. dubna do 31. května nebudou smět Češi a cizinci s bydlištěm v ČR kvůli vývoji koronavirové epidemie cestovat do Kolumbie a Peru. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.