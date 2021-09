Koronavirus ONLINE: Obavy z nakažlivé mutace mí. A Prymula promluvil o 4. dávce očkování

Ve volnočasových střediscích se děti nebudou muset testovat na covid-19, pokud jich do kroužku nebude chodit víc než 20 starších šesti let. Většina kroužků bude mít i proto letos do 20 účastníků. Pokud by byla skupina větší, musely by děti předložit výsledek testu na covid-19.

V případě, že nebudou mít test ze školy, měly by si přinést samotest nebo potvrzení z veřejného testovacího místa. Pro všechny bude povinné nošení roušek na chodbách. ČTK to dnes řekl předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže a ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy Libor Bezděk. Zájem o kroužky očekává podobný jako v minulosti.

Podle Bezděka by povinnost testování na covid-19 podle stávajících pravidel neměla být pro kroužky problém. Testy jsou potřeba pro účast na zájmové činnosti dětí od šesti let ve skupině nad 20 lidí. Venku se může sejít do 2000 lidí a uvnitř do tisíce. Platnost antigenních testů je 72 hodin, u přesnějších PCR testů sedm dní. Domy dětí tomu podle Bezděka svou činnost přizpůsobí.