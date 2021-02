Koronavirus ONLINE: Nouzový stav skončí nejpozději 27. února. A půlbilionový schodek rozpočtu

Vysoké školy se za příznivé epidemické situace začnou otevírat nejdříve po Velikonocích. Jako první by se v nich pak měla obnovit praktická výuka pro poslední ročníky studia. Univerzity proto začnou připravovat testování, které by návrat studentů mělo doprovázet. Využít by chtěly neinvazivní PCR testy, které se zpracovávají v laboratořích a jsou přesnější než antigenní testy s výsledkem na místě. Po dnešním jednání pléna České konference rektorů to ČTK řekl předseda konference Petr Sklenička.

„Dohodli jsme se, že chceme být připraveni z hlediska testů tak, abychom mohli minimálně poslední ročníky bakalářského a magisterského studia co nejdřív začít uvolňovat,“ uvedl Sklenička. Pokud by se situace zlepšila, dalo by se o tom podle něj uvažovat po Velikonočním pondělí, které bude 5. dubna. „Dřív nepředpokládáme, že by se začaly uvolňovat byť jen poslední ročníky,“ řekl.