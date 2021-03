Koronavirus ONLINE: Nouzový stav na dalších 30 dní a velikonoční uzávěra průmyslu v Česku?

Česko ohlásilo za sobotu 5443 nových případů koronaviru, o 1515 méně než před týdnem. Na vládě je shoda na žádosti o dalších 30 dní nouzového stavu, uvedla v České televizi vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO). Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) předtím na Primě mluvil o tom, že by stačilo 14 dní, ale zmíněnou shodu pro Blesk Zprávy potvrdil i on. Podle Schillerové by povinné testování mělo platit nově i pro firmy do 10 zaměstnanců a pro živnostníky. A Rada vlády pro zdravotní rizika možná doporučí zavřít okolo Velikonoc na několik dní průmyslové podniky, řekl v ČT epidemiolog Petr Smejkal. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.