Koronavirus ONLINE: Necelých 800 nových případů, před Českem varuje i Čína a Babiš má obavy

„Trendově to nevypadá dobře,“ připustil premiér Andrej Babiš (ANO) o stávající situaci Česka. „Stále sleduji smrtnost,“ dodal a zmínil aktuální počet 288 hospitalizovaných. Dodal, že celková kapacita pro lidi s koronavirem je v tuzemsku 4800 lůžek, tisíc lůžek je pro těžké případy.

„Roušky, chápu, že to leze na nervy. Nosím respirátor,“ zmínil premiér, podle kterého jde o nápor na psychiku. Náporem na psychiku je podle něj ale i to, když „od rána do večera někdo straší“.

„Všichni musíme nosit roušky. Jsme na jedné lodi. Děkuji všem, kteří respektují rozhodnutí hygieniků, kde jsou roušky povinné,“ uvedl Andrej Babiš a apeloval: „Chtěl bych vás poprosit, abyste přesvědčili ty, kteří to nenosí, aby to taky nosili.“

„Společně to musíme zvládnout, jde o naši budoucnost. Musíme ukázat, že fungujeme v krizi,“ zmínil Babiš, který se zároveň zeptal: „Proč je takový problém nosit roušky a dodržovat rozestupy.“

Babiš pak připomněl: „Vzpomeňte si, v dubnu jsme byli všichni solidární a nosili jsme roušky dokonce i venku. Byl jsem hrdý na to, že to Češi zvládli.“ Premiér Čechům také řekl: „Nebojte se chodit do nemocnic. Když zanedbáte péči, bude to špatně. Naše zdravotnictví je skvělé, je připravené.“