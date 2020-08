Koronavirus ONLINE: Nárůst těžkých případů v ČR. Vojtěch oznámí výjimky pro roušky

Ministerstvo zdravotnictví by dnes mělo vydat mimořádné opatření, které upřesní nošení roušek ve vnitřních prostorách povinně od 1. září. Avizoval to ministr Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí po jednání Rady vlády pro zdravotní rizika. Roušky uvnitř obchodů, divadel, kin, úřadů nebo MHD byly kvůli epidemii nového typu koronaviru povinné do 1. července.

Opatřeními má ministerstvo specifikovat například to, pro koho budou platit výjimky. Do konce června je nemuseli nosit děti do dvou let, děti v mateřských školách nebo osoby s poruchou intelektu, jejichž mentální schopnosti to neumožňují.