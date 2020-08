Koronavirus ONLINE: Nárůst těžkých případů v ČR. A do Tuniska bez cestovky jen s testem

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko hlásí 401 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 20 483 lidí, vyléčených je 15 148 a aktuálně nakažených je pak 4934. V Česku přibylo za úterý 282 potvrzených případů a těžký průběh nemoci má 29 osob, což je nejvíce od poloviny května. Sněmovna schválila zavedení distanční výuky do školského zákona. Fungovat má v krizovém stavu nebo při uzavření škol. A Tunisko oznámilo, že pro vstup do země bude opět třeba test na covid-19. Češi do destinace začali jezdit teprve o tomto víkendu. Cestovky doplnily, že povinnost testů bude zatím jen pro individuální turisty. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.