Koronavirus ONLINE: Nárůst obětí v ČR. A davy lidí na pláži v Barceloně i při pandemii

Hasičům v ČR v letošním prvním pololetí přibylo výjezdů. Od ledna do konce června zasahovali u 73 202 událostí, meziročně jich bylo o osm procent více a zároveň nejvíce ve sledovaném období za uplynulých pět let. Na nárůstu se podílely především výjezdy k technickým haváriím a ostatním mimořádným událostem, které souvisely zejména s epidemií koronaviru. Vedle toho byli hasiči voláni k pomoci při vichřicích a bleskových záplavách, které zemi letos zasáhly. Vyplývá to ze statistiky hasičů, kteří ji dnes poskytli ČTK.