Koronavirus ONLINE: Nakažený arcibiskup po papežově návštěvě Slovenska. A Pfizer i pro děti 5+?

Spojené státy v listopadu uvolní cestovní restrikce a začnou na své území pouštět plně očkované cizince z Evropy i Asie. Oznámil to dnes koordinátor protiepidemické politiky v Bílém domě Jeff Zients. Nový režim nahradí systém omezení, která se vztahovala mimo jiné na turisty z Evropské unie a Británie.

Kdy přesně ke změně dojde, nebylo bezprostředně jasné. Zients podle deníku The New York Times uvedl, že to bude „ze začátku listopadu“. Kdokoli, kdo bude chtít do USA odletět, bude muset nově ukázat potvrzení o dokončeném očkování před nástupem do letadla mířícího na americké území.