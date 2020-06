Koronavirus ONLINE: Na Slovensko vyjíždí první vlaky. A „temná stránka pandemie“

Šest čínských fotbalových reprezentantů do 19 let dostalo šestiměsíční distanc za porušení opatření proti šíření koronaviru. Mladíci se během soustředění, jež trvalo od poloviny května do soboty, v noci vydali pít.

Šestice fotbalistů nebude smět hrát do 30. listopadu a také jim hrozí trest od jejich klubů. „Vážnost svého počínání si uvědomili. Samozřejmě je to ztráta pro tým a bude to mít velký vliv i na hráče samotné,“ uvedl trenér reprezentační devatenáctky Čcheng Jao-tung, jenž se svými svěřenci bude hrát v příští sezoně v třetí čínské lize.