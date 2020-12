Koronavirus ONLINE: Na Silvestra v Česku noční zákaz vycházení? A zoufající hospody i fitka

Jan Hamáček (ČSSD) k pravděpodobnému návratu Česka do 4. stupně a navrhování výjimek, které „ohýbají“ systém PES, po jednání Ústředního krizového štábu uvedl: „Co se týká psa, tak já jsem přesvědčen, že ten koncept je správně, je to vytvořeno na základě matematických modelů.“ Podotkl, „že asi největší skok je mezi čtyřkou a trojkou oběma směry a situace umožnila přejít do trojky s tím, že se ta epidemie velmi rychle zhoupla“. Nárůst epidemie nebyl dán rozvolněním opatření.

„Je evidentní, že ten nárůst epidemie nebyl dán tím přechodem ze čtyřky do trojky. Ale že byl dán některými jinými faktory. Je to věc, která do jisté míry podporuje funkčnost psa. On to nezavinil, tam se stalo něco jiného a my jsme na to nuceni reagovat. A já nechci dělat černé scénáře, ale ono se může stát, že pokud se ta epidemie bude chovat tak, jako v těch posledních týdnech, tak de facto strávíme nějakou dobu přepínáním z trojky do čtyřky a zpátky. Tak to je asi nastaveno. Já vím, že je to složité, že to asi úplně komfortní nebude. Ale je to něco, co do jisté míry z mého pohledu reálné je. Ten konec přijde ve chvíli, kdy se nám podaří ty lidi proočkovat. Do té doby musíme nějakým způsobem tu epidemii držet pod kontrolou,“ podotkl vicepremiér.

Podle něj hrozí, že pokud bychom nereagovali, „čísla v lednu by mohla být podstatně horší než v říjnu“. „A všichni víte, že v tom říjnu a listopadu jsme tu zatáčku vybrali tak říkajíc po dvou kolech za obrovského nasazení všech v první linii, kteří samozřejmě už jsou unaveni, potřebují si odpočnout a představa, že se to vrátí v lednu ještě ve větším rozměru, je něco, co bych považoval za katastrofu,“ dodal Hamáček.