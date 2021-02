Koronavirus ONLINE: Kritika vlády za rozvoz vakcín AstraZeneca. A 17 129 mrtvých v ČR

Profesor a parazitolog Jaroslav Flegr v souvislosti s dnešní první dodávkou vakcín od firmy AstraZeneca do ČR kritizoval český postup, kdy vakcíny budou distribuované až v pondělí.

„Dnes dorazila první várka vakcín od AstryZenca. Pěkně jsme ji uložili do lednice (aspoň doufám) a teď budeme do pondělí dumat, co s ní uděláme (nebo ještě spíš odjedeme bobovat do Krkonoš a dumat začneme v pondělí). Jinde by už hezkých pár dnů dopředu věděli, kdo dostane kterou dávku a během pár hodin by ji distribuovali (o víkendu nejspíš zdravotníkům nebo klientům a zaměstnancům v domovech seniorů),“ poznamenal na facebooku.

„U nás – žádný spěch – pěkně klídek a nohy v teple. Možná by stálo zato už konečně ministerským úředníkům prozradit, že tu máme takovou zvláštní nemoc, Covid-19 se to jmenuje, na kterou umírá podle dat z nemocnic od začátku listopadu v průměru 140 lidí denně, podle údajů statistiků je to určitě více než 200. Každý den, o který urychlíme vakcinaci ohrožené populace může zachránit desítky životů a urychlí náš návrat k normálnímu životu,“ dodal Flegr.