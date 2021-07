Koronavirus ONLINE: Konec výhod pro lidi s jednou dávkou v Česku. A 254 případů za čtvrtek

Hygienici na jihu Čech zaznamenali za posledních sedm dní 33 nových případů koronaviru. Je to o 11 více než za stejné období před týdnem. Počet aktivních případů klesl na 35. Znamená to téměř poloviční úbytek v porovnání s minulým týdnem. Vyplývá to z aktuálních statistik jihočeských hygieniků.

„Náš kraj má týdenní incidenci 3,9 případu na 100.000 obyvatel, celorepublikový průměr je 10 případů na 100.000. Z krajů je nyní nejvyšší incidence v Praze, kde je 32,4 případu na 100.000 obyvatel, na Plzeňsku 18,4 a ve Středočeském kraji 13,3 případu na 100.000 obyvatel regionu,“ uvedla ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Dodala, že v posledních dnech jde o jednotky nových případů. Například ve čtvrtek hygienici evidovali šest pacientů s covidem-19. „Z toho dva byly dohlášeny z jarních měsíců a nejsou již aktivní. Nulový výskyt nyní mají Táborsko, Strakonicko a Jindřichohradecko, okres Písek má jeden aktivní případ a Český Krumlov dva, čtyři jsou na Prachaticku a 28 na Českobudějovicku,“ řekla Kotrbová.