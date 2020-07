Koronavirus ONLINE: Jurečka a Pospíšil sdíleli lež o OKD. A návrat roušek na španělskou pláž

Anglie znovuotevřela zahrádky restaurací a hospody. To však krátce nato vyvolalo obavy z nové vlny koronaviru. Po třech měsících tak dochází ke kupení lidí na jednom místě a případným rvačkám. Policie se obává, že opilý člověk se společensky nedistancuje, a to by mohlo mít vliv na zhoršení situace v Anglii, píše server Daily Mirror.