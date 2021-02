Koronavirus ONLINE: Jihoafrická mutace je v Česku. A chirurgické roušky už nebudou stačit

Opoziční KDU-ČSL se pobouřila na twitteru kvůli možnosti, že se uzavře první a druhý stupeň ZŠ. „Vzdělání na prvním místě? Za hranicemi ČR určitě. Tady se dělá vše pro to, aby školy byly zavřeny na prvním místě. Že je to špatně už mnohokrát přiznal ministr školství i zdravotnictví. Přesto se dodnes nepokusili udělat cokoliv, co by školy udrželo otevřené co nejdéle,“ okomentovali lidovci dnešní jednání vlády.

