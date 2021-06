Koronavirus ONLINE: Jen 190 případů za čtvrtek v ČR. A vakcinace cizinců startuje

Přední vědci vyjádřili v nové eseji obavy ze supermutací koronaviru. Kolektivní imunity a potlačení veškerých variant viru podle nich dosáhnout nelze, a to částečně i kvůli nedostatku vakcín či relativně nízkému zájmu o očkování. Varují tak před možným návratem do situace z loňského roku, který by mohl nastat jako důsledek stále nově vznikajících mutací.