Koronavirus ONLINE: Hamáček zmínil katastrofu s nouzovým stavem a víc vakcíny pro Česko

Kromě Znojma a záložní nemocnice na brněnském výstavišti, kde už očkování funguje, by další centra měla být v Břeclavi, Hodoníně, Kyjově, Hustopečích, Blansku a Vyškově. Podle hejtmana Grolicha není dostatek vakcín, ale v každé nemocnici by se měla od půli února otevřít očkovací místa.

V případě naplnění kapacit pak krajské nemocnice budou moct přesunout očkování do očkovacích center. Připravená by měla být k 1. březnu. V Hodoníně by mělo být centrum na zimním stadionu, v Břeclavi v sále v takzvaném Domě školství, v Blansku na soudě. „Denně by mohla očkovací centra v kraji podat očkování i více než 10.000 lidí,“ uvedl Grolich. Podobu center dnes představil ve Znojmě pomocí virtuální reality, kterou vytvořilo Vysoké učení technické v Brně. „Člověk projde evidencí, změří se mu teplota, čeká ho registrace a základní dotazník a potom přechází k lékaři, který určí, zda je to člověk vhodný k očkování,“ nastínil postup Grolich.