Koronavirus ONLINE: Druhý nejvyšší nárůst případů v ČR a Praha „zoranžověla“

Krajské hygienické stanice by měly neprodleně informovat kraje, obce, města nebo například městské části o tom, zda se na jejich území hromadně vyskytla infekční onemocnění. Měly by jim také sdělit, kolika lidí se to týká, případně kolik lidí musí do karantény. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou ve Sněmovně předložili poslanci Starostů a nezávislých (STAN). Novelu nejprve dostane k projednání vláda.