Koronavirus ONLINE: Druhá dávka Pfizeru už po 21 dnech. A školáky čekají testy i v září

Rozvojová banka: COVID Invest spustíme v nejbližších dnech

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) předpokládá, že doplněk k záručnímu programu COVID III, díky kterému budou moci podnikatelé úvěry využít i na investice, tzv. COVID Invest, spustí s nejbližších dnech. Některé komerční banky žádosti už přijímají. Vláda možnost použít státem zaručené půjčky na investiční účely schválila v dubnu.

Podpora z COVID Invest se bude vztahovat na investiční úvěry až do 90 milionů korun v závislosti na velikosti podniku a maximální výši ručení. V případě firem do 250 zaměstnanců bude stát ručit až do 90 procent u úvěrů do 50 milionů korun a do 50 procent pro úvěry do 90 milionů korun. U podniků od 251 do 500 zaměstnanců by stát měl ručit až do 80 procent pro úvěry do 50 milionů korun a až do 50 procent u úvěrů do 80 milionů korun. O půjčku bude možné požádat do konce roku a délka ručení bude maximálně šest let.