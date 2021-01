Koronavirus ONLINE: Dodávky vakcín se plně obnoví příští týden. A Češi rizikoví u Němců

Zdravotnická a sociální zařízení v Karlovarském kraji se potýkají kvůli koronavirové epidemii s nedostatkem personálu. Proto do nemocnic a pobytových sociálních služeb nasadila armáda na výpomoc 33 vojáků. Do Nemocnice Cheb nastoupilo osm vojáků, do Nemocnice Karlovy Vary šest, do Nemocnice Ostrov pět a do Nemocnice Sokolov dva.