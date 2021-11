Koronavirus ONLINE: Dlouhé fronty na vakcínu v Praze. A Babiš připustil testování očkovaných

Epidemie koronaviru v Česku s mutací delta zesiluje. Za pátek testy odhalily v Česku téměř 23 tisíc případů covidu, což je nejvíce od počátku rozšíření viru. Od pondělí budou v Česku zavedena opatření vycházející z tzv. bavorského modelu, který ruší uznávání všech testů. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátila do hry plošné testování, týkat se bude škol i firem a předpokládá, že opatření budou trvat až do konce února. Pro Blesk Zprávy Babiš připustil, že by podpořil testání a trasování i očkovaných, naopak lockdown by podle něj nepomohl, společnost by ho nepřijala. A v pražských očkovacích centrech bez registrace na Chodově a hlavním nádraží se tvoří dlouhé fronty. Čekající často tvrdí, že je donutily okolnosti. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.