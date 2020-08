Koronavirus ONLINE: Další velký nárůst v ČR. Babiš si kvůli rouškám „podá“ Vojtěcha

Společnost Nemocnice Pardubického kraje (NPK) odmítá, že by chybovala v případu muže, který v pondělí 10. srpna přijel do pardubické nemocnice na vyšetření a byl nasměrován do nemocnice v Čáslavi. Mladá fronta Dnes uvedla, že v čáslavské nemocnici byla u pacienta zjištěna nákaza koronavirem, jeho stav se začal zhoršovat a i přes podání remdesiviru po převozu do pražské Nemocnice Na Bulovce zemřel.

NPK v prohlášení uvedla, že o nákaze nevěděla a v době mužova příchodu měla právě naléhavější případy. Případ aktuálně prošetřuje policie.