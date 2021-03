Koronavirus ONLINE: Další potíže vakcíny AstraZeneca. A nouzový stav se prodlouží?

„Minimálně se musí jednat o dobu 14 dnů,“ reagoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) při tiskovce na Úřadu vlády na dotaz, o jakou dobu by rád prodloužil nouzový stav.

Na dotaz ohledně toho, že vláda lidi v únoru žádala, aby vydrželi ještě tři týdny, nyní však chce tvrdá omezení protáhnout dál, Blatný uvedl: „Myslím si, že ta opravdu nejstriktnější opatření na ty tři týdny byla minimem, tak to bylo od začátku komunikováno. Celou dobu jsme říkali, že záleží na tom, jakým způsobem se ta situace vyvíjí. Vyvíjí se ani ne úplně kriticky, ale nevyvíjí se ani tím nejoptimálnějším scénářem.“

Existují 3 scénáře, jdeme střední cestou, uvedl Blatný. Za základní problém označil poměrně velký počet zranitelných zejména seniorních obyvatel. Některá z nejpřísnějších opatření bude možno zvážit a uvolnit. „Zejména se jedná o možnost perimetru, který je umožněn pro volnočasové aktivity. Určitě nebudu doporučovat zastavení toho opatření, které omezuje pohyb mezi jednotlivými okresy, a to i s ohledem na přicházející velikonoční svátky. Nemyslím si, že je to v kontradikci s tím, co jsme říkali od začátku, ani si nemyslím, že by to bylo něco, co jsme dopředu věděli a nechtěli sdělit,“ vzkázal Blatný.